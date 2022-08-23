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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Жиго отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

 
23 Августа 2022 • 18:32 Комментировать

Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго отреагировал на уход из клуба Леонида Федуна. В понедельник, напомним, было объявлено о том, что теперь все 100% «Спартака» находятся в собственности компании «Лукойл».

«Я узнал о решении Федуна, я уважаю его решение. Просто хочу сказать ему спасибо за всё, что он сделал для «Спартака». Он всегда выкладывался по максимуму», - сказал Жиго, пожелав Федуну удачи в будущем. Слова французского футболиста были приведены на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Самуэль Жиго покинул «Спартак» по завершению сезона 2021/2022. В настоящий момент защитник выступает за «Марсель».

При Леониде Федуне за 18 лет «Спартак» завоевал три трофея – трофей чемпиона РПЛ, кубок России и суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Самуэль Жиго
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