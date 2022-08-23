​УЕФА отреагировал на возможность включения клубов из Крыма в ФНЛ

На последнем заседании президиума ФНЛ был поднят вопрос, касающийся крымских футбольных клубов. Было принято решение о проведении анализа того, насколько клубы из Крыма готовы к интеграции в систему ФНЛ.

Давая комментарий по поводу ситуации, УЕФА сослался на свои прежние решения специальной комиссии, принятые достаточно давно. Тогда клубам из Крыма запретили играть в турнирах РФС, а регион стал «специальной зоной» в футбольном плане. Комментарий УЕФА приводит «РИА Новости».

Напомним, что большинство стран мира не признают принадлежность Крыма к России. Включение крымских клубов в систему ФНЛ рискует повлечь за собой исключение России из УЕФА и ФИФА. При таком раскладе российские клубы потеряют возможность осуществлять международные трансферы, не говоря уже об участии в турнирах. Вернуться в состав УЕФА и ФИФА при такой ситуации будет сложной задачей.