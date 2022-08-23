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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​УЕФА отреагировал на возможность включения клубов из Крыма в ФНЛ

 
23 Августа 2022 • 17:51 Комментировать (2)

На последнем заседании президиума ФНЛ был поднят вопрос, касающийся крымских футбольных клубов. Было принято решение о проведении анализа того, насколько клубы из Крыма готовы к интеграции в систему ФНЛ.

Давая комментарий по поводу ситуации, УЕФА сослался на свои прежние решения специальной комиссии, принятые достаточно давно. Тогда клубам из Крыма запретили играть в турнирах РФС, а регион стал «специальной зоной» в футбольном плане. Комментарий УЕФА приводит «РИА Новости».   

Напомним, что большинство стран мира не признают принадлежность Крыма к России. Включение крымских клубов в систему ФНЛ рискует повлечь за собой исключение России из УЕФА и ФИФА. При таком раскладе российские клубы потеряют возможность осуществлять международные трансферы, не говоря уже об участии в турнирах. Вернуться в состав УЕФА и ФИФА при такой ситуации будет сложной задачей.

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УЕФА Фнл крым
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Комментарии (2)
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redwhite1959
23 Августа 2022 в 18:58
По третьему закону Ньютона ЛЮБОЕ действие вызывает противодействие! Крым является частью России, а потому клубы из этого региона ДОЛЖНЫ выступать в российском первенстве! ФИФА и УЕФА являются поджопниками англосаксов и потому надо их послать куда подальше! Когда Европа начнёт этой зимой замерзать, УЕФА сама приползёт к РФС и будет просить вернуться в её лоно))
ARTUR
23 Августа 2022 в 18:23
Так уже исключены , чего еще бояться ??
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