​Директор «Зенита» оценил дебют Дзюбы в Турции

В свой 34-й день рождения Артём Дзюба дебютировал за «Адана Демирспор» в чемпионате Турции. Экс-нападающий «Зенита» забил гол, но команда проиграла в гостях у «Фенербахче» с результатом 2:4.

Комментарий по поводу дебюта Артёма Дзюбы в Суперлиге дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита».

«Дзюба забил, Ракицкого удалили, а команда проиграла - двойственный итог дебюта. Желаю удачи обоим в дальнейшем!» - высказался Медведев для «Чемпионата».

И Артём Дзюба, и Ярослав Ракицкий ранее выступали за «Зенит». Нападающий ушёл из питерского клуба по завершению прошлого сезона, а защитник – ещё весной.