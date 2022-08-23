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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Директор «Зенита» оценил дебют Дзюбы в Турции

 
23 Августа 2022 • 17:26 Комментировать

В свой 34-й день рождения Артём Дзюба дебютировал за «Адана Демирспор» в чемпионате Турции. Экс-нападающий «Зенита» забил гол, но команда проиграла в гостях у «Фенербахче» с результатом 2:4.

Комментарий по поводу дебюта Артёма Дзюбы в Суперлиге дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита».

«Дзюба забил, Ракицкого удалили, а команда проиграла - двойственный итог дебюта. Желаю удачи обоим в дальнейшем!» - высказался Медведев для «Чемпионата».

И Артём Дзюба, и Ярослав Ракицкий ранее выступали за «Зенит». Нападающий ушёл из питерского клуба по завершению прошлого сезона, а защитник – ещё весной.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Артём Дзюба Александр Медведев Адана Демирспор
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