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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: «Серебро Тедеско в нашей «Газпром-лиге» можно приравнять к золоту»

 
23 Августа 2022 • 16:43 Комментировать (1)

Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась на прощание. Как известно, Леонид Федун продал свои акции «Спартака» компании «Лукойл», о чём было объявлено в понедельник. 

По словам Салиховой из её прощальной колонки на страницах Sports.ru, на фоне предательств, лицемерия, ненависти и других негативных вещей, с которыми она сталкивалась в «Спартаке», она запомнит только позитивные моменты. Один из таких моментов – серебряные медали чемпионата России в сезоне 2020/2021.

«Я запомню, как на моих глазах Доменико Тедеско «с мясом» вырывал в Грозном серебро РПЛ впервые за девять лет: эти медали в нашей «Газпром-лиге» можно приравнять к золотым», - высказалась Салихова.

Зарема Салихова поблагодарила многих тренеров и функционеров, с которыми ей посчастливилось поработать. Как известно, супруга Леонида Федуна принимала активное участие в управлении клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Доменико Тедеско Зарема Салихова
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