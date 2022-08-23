Салихова: «Серебро Тедеско в нашей «Газпром-лиге» можно приравнять к золоту»

Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась на прощание. Как известно, Леонид Федун продал свои акции «Спартака» компании «Лукойл», о чём было объявлено в понедельник.

По словам Салиховой из её прощальной колонки на страницах Sports.ru, на фоне предательств, лицемерия, ненависти и других негативных вещей, с которыми она сталкивалась в «Спартаке», она запомнит только позитивные моменты. Один из таких моментов – серебряные медали чемпионата России в сезоне 2020/2021.

«Я запомню, как на моих глазах Доменико Тедеско «с мясом» вырывал в Грозном серебро РПЛ впервые за девять лет: эти медали в нашей «Газпром-лиге» можно приравнять к золотым», - высказалась Салихова.

Зарема Салихова поблагодарила многих тренеров и функционеров, с которыми ей посчастливилось поработать. Как известно, супруга Леонида Федуна принимала активное участие в управлении клубом.