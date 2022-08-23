​Зарема Салихова: «Футбол в России обречён стать изгоем на годы»

Леонид Федун больше не является руководителем «Спартака» - все свои акции клуба он продал компании «Лукойл». Супруга Федуна Зарема Салихова, которая в последние годы активно участвовала в жизни клуба, высказалась по поводу ситуации с российским спортом.

«К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы - это печальная реальность», - высказалась Салихова в прощальной колонке на страницах Sports.ru.

По словам Салиховой, на фоне обещаний футбольного сообщества футбольная индустрия в долгосрочной перспективе не выживет из-за отсутствия международных турниров, качественных футболистов и сотрудничества в разных сферах.

Салихова прогнозирует вымирание частных футбольных клубов из-за отсутствия дивидендов, недоступных транзакций и отсутствия доступа к современному софту.