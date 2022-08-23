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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Зарема Салихова: «Футбол в России обречён стать изгоем на годы»

 
23 Августа 2022 • 16:35 Комментировать (3)

Леонид Федун больше не является руководителем «Спартака» - все свои акции клуба он продал компании «Лукойл». Супруга Федуна Зарема Салихова, которая в последние годы активно участвовала в жизни клуба, высказалась по поводу ситуации с российским спортом.

«К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы - это печальная реальность», - высказалась Салихова в прощальной колонке на страницах Sports.ru.

По словам Салиховой, на фоне обещаний футбольного сообщества футбольная индустрия в долгосрочной перспективе не выживет из-за отсутствия международных турниров, качественных футболистов и сотрудничества в разных сферах.

Салихова прогнозирует вымирание частных футбольных клубов из-за отсутствия дивидендов, недоступных транзакций и отсутствия доступа к современному софту.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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White_Shark
23 Августа 2022 в 17:10
Такой футбол, какой вы показывали в Ливерпуле и без дисквалификации не особо нужен.
Не вашему Спартаку, госпожа Зарема, горевать об изгнаниях.
One Live
23 Августа 2022 в 16:54
Шлюха эксперт футбола - это и есть вымирание футбола в России! Футбол в России давно умер, так как в нем такие шаболды как ты!
Alex1972
23 Августа 2022 в 16:46
Царь важнее...
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