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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зарема не наигралась»: Генич допускает, что Федун купит футбольный клуб

 
23 Августа 2022 • 16:19 Комментировать (1)

В понедельник было объявлено о завершении сделки по продаже акций «Спартака». Теперь все 100% акций принадлежат «Лукойлу», а Леонид Федун вышел из управления московским клубом.

Известный комментатор Константин Генич допускает вариант, при котором Леонид Федун теперь купит какой-то другой клуб в Европе, если это будет интересно его возлюбленной – Зареме Салиховой. Генич считает, что Салихова не зря окончила курсы в Барселоне.

При этом комментатор не считает, что речь пойдёт о каком-то известном клубе.

«Условно, это может быть какой-то клуб из Латвии. Мы не знаем финансовых возможностей Леонида Арнольдовича. Но есть ощущение, что Зарема не наигралась», - высказался Генич, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Константин Генич Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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AndrewS
23 Августа 2022 в 16:57
Полёт фантазии. С тем же основанием можно предположить, что Федун купит Зареме ...мужской кордебалет, где все мальчики будут с мытыми волосами и буквами "р" в именах! :) Но положение таково, что нынче гражданину РФ Федуну Л. А. могут в Европе и тараканью ферму не продать.
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