​«Зарема не наигралась»: Генич допускает, что Федун купит футбольный клуб

В понедельник было объявлено о завершении сделки по продаже акций «Спартака». Теперь все 100% акций принадлежат «Лукойлу», а Леонид Федун вышел из управления московским клубом.

Известный комментатор Константин Генич допускает вариант, при котором Леонид Федун теперь купит какой-то другой клуб в Европе, если это будет интересно его возлюбленной – Зареме Салиховой. Генич считает, что Салихова не зря окончила курсы в Барселоне.

При этом комментатор не считает, что речь пойдёт о каком-то известном клубе.

«Условно, это может быть какой-то клуб из Латвии. Мы не знаем финансовых возможностей Леонида Арнольдовича. Но есть ощущение, что Зарема не наигралась», - высказался Генич, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».