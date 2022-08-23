​Китайский банк хочет купить клуб РПЛ из Москвы

В программе «Есть тема» на «Матч ТВ» была озвучена информация о том, что один из китайских банков интересуется покупкой российского клуба. По данным телеграм-канала «Раздевалка», речь идёт о московском «Торпедо». Как сообщает источник, представители китайского банка уже проверяли такую возможность.

После шести сыгранных туров чемпионата России «Торпедо» имеет в своём активе один зачётный балл. Команда располагается на последней позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Торпедо» проведёт в воскресенье, 28 августа. Команда будет играть против «Краснодара» на своём поле.