​Спартаковец Мозес уже начал тренироваться

Виктор Мозес на старте сезона получил серьёзную травму ахиллова сухожилия. Полузащитник «Спартака» перенёс операцию в Германии, о чём клуб рассказывал на прошлой неделе. Полный процесс восстановления займёт около полугода, то есть в этом году Мозес на поле не появится. Тем не менее, нигериец уже начал тренироваться в тренажёрном зале. Соответствующее видео Виктор опубликовал в социальных сетях.

На видео Мозес делает упражнение на правой ноге, которая была травмирована. Нога находится в гипсе.

После шести сыгранных туров чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице.