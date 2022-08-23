Игнатьев назвал трёх претендентов на чемпионство в РПЛ

Известный футбольный специалист Борис Игнатьев перечислил команды, которые поборются в нынешнем сезоне за чемпионский титул РПЛ.

«На сегодняшний день у нас есть три лучших клуба в РПЛ: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Сегодня эти три команды самые предпочтительные, которые могут стать победителями», - приводит слова тренера Betonmobile.ru.

Напомним, что в чемпионате России сыграно шесть туров. Лидером является петербургский «Зенит», набравший 14 баллов. Далее за «сине-бело-голубыми» расположились московские «Спартак» и ЦСКА. На счету «красно-белых» и «армейцев» по 13 пунктов.