Юран назвал Федуна легендой российского футбола

Российский тренер Сергей Юран, ранее занимавший пост рулевого «Химок», отреагировал на уход Леонида Федуна из московского «Спартака».

«Нужно поблагодарить Федуна за все. Он спонсировал «Спартак», построил стадион - это его большая заслуга. Федуна можно назвать легендой российского футбола», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 13 очков после шести проведенных туров. Красно-белая команда идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

В рамках седьмого тура чемпионата России спартаковцы на выезде встретятся с «Факелом».