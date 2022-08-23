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«Ушатал команду», «Что, Лёня, санкции по кармашку ударили?»: Реакция болельщиков на уход Федуна из «Спартака»

 
23 Августа 2022 • 09:55 Комментировать

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии из соцсетей по поводу отставки Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака». Не секрет, что Федун – противоречивая фигура, поэтому комментарии были полярными по своей сути.

Михаил М.: «Что, Лёня, санкции по кармашку ударили?».

Ирина К.: «УРААА. Спартаковцы сегодня будут отмечать так же, как Чемпионство в 2017-м».

Артём О.: «Этот день мы приближали как могли».

Данил И.: «Красный день календаря. Мы дожили».

Алиса А.: «Жалко, конечно, человек всю душу вложил и личные средства) это не на «народный» газ содержать команду».

Денис Т.: «Ушатал команду. Только один плюс – это стадион. И то стадион построен для отвода глаз. Главное это ЖК рядом со стадионом».

Михаил К.: «Он не ушатал команду, а принял уже настолько ушатанную, что дальше некуда. При Червиченко клуб могли расформировать».

Кирилл П.: «Кто, интересно, будет новым владельцем? Надеюсь, что Роман Абрамович».

Михаил С.: «Радуйтесь, как вас назвать помягче – недалёкие люди. Бюджет уже урезали на 30 %. Он хоть не самый лучший, но хозяин был, свои деньги вкладывал, душой болел, а теперь будет колхоз».

Игорь Ч.: «Ну если «Лукойл» реально поставит профессионалов, а не будут как при Федуне и Зареме личными хотелками и гороскопами руководствоваться, то, наверное, дела пойдут на лад».

Роман С.: «Теперь Лёня и Зарема нам покажутся ангелочками?)))».

Alex E.: «А вы уверены, что дальше не начнется период неопределенности, поскольку в текущей ситуации в мире и в России такой огромный актив –  это обуза для частной компании??? Я жду очередной период турбулентности и неопределенности».

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D.: «Спартаковские болельщики ныть перестанут или опять будут орать, что «Газпром» всех купил, и ныть о каждой карточке или пенальти?».

Vitalii G.: «Я хоть и болею за «Динамо», но искренне рад за вас, что избавились от этого балласта, мои поздравления».

Rock-n-RollaC.: «Я иду за пивом. Пью редко, но такое событие я ждал очень давно. Всем спартачам мои поздравления».

Laplander_C.: «Боже, «Спартак» храни! Дай ему силы...».

Олег М.: «Ребята, у нас была мечта: когда уйдёт Федун? Как мы теперь будем жить без мечты?».

Александр С.: «Газпром», мечты сбываются».

Мопеш Д.: «Когда построили стадион, я очень был рад. Но позже пришла грустная мысль о том, что сколько великих игроков СССР, игравших в Спартаке, было без своего стадиона, а всяким проходимцам-временщикам со всех закоулков мира его построили. И немного успокоился. Стадион в нынешних условиях – это лишь коммерция».

Анатолий П.: «Ничего хорошего про Федуна сказать не могу. Как и про другого «лукойловца» – Червиченко. Позади – 22 года скандалов и бездарного менеджмента. Оба персонажа решали свои проблемы и отстаивали свои интересы с помощью «Спартака». Так что, на мой взгляд, они остались в плюсе. А «Спартак» потерял 2 десятилетия на «смутные времена». Как-то так».

sergey s.: «Спартак», мы верим в тебя, ты покоришь 7-е место!».

Сергей Р.: «Нет, вы не правы. Он не покинул «Спартак». Он ж работает в Лукойле, так? Так. Он остался в совете клуба. Как я понял, он продал свою долю. А полностью он покинет «Спартак», когда уйдет из «Лукойла». Вот так мы скажем, что он покинул».

димон з.: «А сколько Федун заработал на «Спартаке» преференций и денег на земле в Тушино?? Не будь у него «Спартака», мог бы уже и не быть миллиардером».

Александр К.: «Если бы кто-то из нас зарабатывал такие деньги и любил «Спартак», он бы также построил стадион».

Dmitry N.: «Ах! Эта иррациональная вера, что все изменения к лучшему. Федун решил в Монако осесть как остальные. Вот и избавился от актива в России, избавился с наваром. Что «Лукойл» будет с клубом делать, ещё вопрос. Может так случиться, что еще с ностальгией будете вспоминать и Федуна, и его «правление».

Mikhail K.: «Ждём «Спартак» в ФНЛ».

Курбан К.: «В ЦСКА сменился владелец – *** [без разницы].

Victor T.: «ЦСКА всем *** [без разницы]. За них болеют два стадиона москвичей. А за «Спартак» более 25 миллионов по всей России. В нашем Хабаровске более 100 тысяч человек поддерживают «Спартак».

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Энди Д.: «Наконец-то! Этот вредитель ушел из «Спартака». Сделал из великого клуба в посмешище и позорище. Ставлю ему «Дорожную» в исполнении Шнура.

Алексей М.: «Наконец-то больше не будет слёз сектантов, что у них частный клуб».

Андрюха И.: «Кто читал книгу «Как Убивали «Спартак», многое поймут».

Chroming S.: «За 18 лет было много косяков и мало титулов, но тем не менее были и светлые моменты, это сильный, но невезучий «Спартак» Федотова 2005-2007 с Видичем и Павлюченко, неплохая команда Карпина 2011-2012 с молодым Дзюбой, ну и, конечно, снявшая проклятье команда Карреры, ну и Тедеско, на чьём багаже «Спартак» выиграл прошлый Кубок».

Сергей Р.: «Спасибо, Арнольдыч, за стадион, за вложенные капиталы, за три трофея и за то, что уходишь».

Ксенья П.: «Высоцкий – спасибо, что живой. Федун – спасибо, что ушёл».

Кирилл Иванцов

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