Мутко отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

Экс-президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об уходе Леонида Федуна из московского «Спартака». В понедельник, 22 августа, было объявлено о смене владельца «красно-белых».

«Федун был безгранично предан «Спартаку». Сделал много хорошего. Он оставил часть сердца и души в клубе. Федун не бросил «Спартак». «Лукойл» - серьезная компания», - передает слова Мутко издание «Чемпионат».

В новом сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 13 очков после шести туров и располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на один балл.