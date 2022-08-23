Сёмин назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» в этом сезоне много конкурентов - ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Краснодар». Будет серьезная борьба», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

В рамках шестого тура чемпионата России петербургский клуб отпраздновал победу над московским «Торпедо» со счетом 2:0. В настоящий момент подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на один балл.