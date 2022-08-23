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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Навас верит в чемпионство «Спартака» при Абаскале

 
23 Августа 2022 • 08:09 Комментировать

Испанский футболист Сесар Навас, поигравший в российском чемпионате за «Ростов» и казанский «Рубин», поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. Думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом. У него есть необходимые качества для этого», - приводятся слова Наваса на страницах «Чемпионата».

После шести сыгранных туров чемпионата России «красно-белые» набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. В последнем поединке «народная команда» потерпела минимальное поражение от «Динамо» со счетом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сесар Навас Гильермо Абаскаль
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