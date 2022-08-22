Чалов получил подарок от фанатов после гола в ворота «Ахмата»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов получил подарок от фанатов клуба после того, как в матче шестого тура чемпионата России забил один из голов в ворота «Ахмата» (4:2).

После матча болельщики вручили Фёдору картину с его изображением. На ней Чалов традиционно празднует взятие ворот, сложив пальцы обеих рук в виде сердца.

«Спасибо большое за такой подарок!», - прокомментировал Фёдор презент от болельщиков команды в социальных сетях.

ЦСКА после трех туров чемпионата России располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея 13 очков в активе, и уступая питерскому «Зениту» на один балл, а также московскому «Спартаку» по дополнительным показателям.