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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов получил подарок от фанатов после гола в ворота «Ахмата»

 
22 Августа 2022 • 22:07 Комментировать

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов получил подарок от фанатов клуба после того, как в матче шестого тура чемпионата России забил один из голов в ворота «Ахмата» (4:2).

После матча болельщики вручили Фёдору картину с его изображением. На ней Чалов традиционно празднует взятие ворот, сложив пальцы обеих рук в виде сердца.

«Спасибо большое за такой подарок!», - прокомментировал Фёдор презент от болельщиков команды в социальных сетях.

ЦСКА после трех туров чемпионата России располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея 13 очков в активе, и уступая питерскому «Зениту» на один балл, а также московскому «Спартаку» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России РПЛ Фёдор Чалов Ахмат
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