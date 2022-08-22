Моро согласовал детали контракта с «Болоньей»

Полузащитник столичного «Динамо» Никола Моро близок к переходу в стан «Болоньи». Новость об этом сообщил известный журналист и инсайдер Николо Скира.

По информации Скиры, клуб Серии А вступил в переговоры с «Динамо» по поводу аренды игрока с последующим правом выкупа.

Сам игрок уже согласовал детали контракта с итальянским клубом. Известно, что футболист перешел в московское «Динамо» летом 2020 года из загребского «Динамо». Трансфер футболиста обошелся «бело-голубым» в 8,5 миллионов евро. Отмечается, что обе стороны заинтересованы в переезде футболиста в Италию. Сделка должна быть завершена в ближайшие дни.