Игорь Шалимов – о своей отставке: «Мне увольнение из «Урала» понятно, хотя можно было поступить чуть по-другому»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал свою отставку в уральском клубе.

«Почти год отработал. Маловато будет, конечно, всегда хочется работать дольше. Но так сложилось. Не было результата. Четыре матча – четыре поражения Мне это увольнение понятно, хотя можно было поступить чуть по-другому. Но это уже зависело от Григория Викторовича Иванова. Он принял такое решение, с этим надо смириться», - заявил в эфире «Матч Премьер» известный специалист.

Отметим, что после увольнения Шалимова из «Урала» дела екатеринбургской команды не наладились. Она набрала всего одно очко в двух последующих турах, сыграв вничью с «Факелом» в Воронеже (0:0). В последнем туре уральцы проиграли в родных стенах конкуренту в борьбе за выживание – «Пари НН» (0:1).