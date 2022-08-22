ЦСКА рассказал о травмах Заболотного и Кучаева

Накануне пресс-служба московского ЦСКА прокомментировала травмы нападающего Антона Заболотного и полузащитника Константина Кучаева, полученные во время матча с грозненским «Ахматом» (4:2) в рамках поединка шестого тура РПЛ.

У Антона Заболотного определено повреждение акромиально-ключичного сочленения. Окончательная тактика лечения форварда будет определена после оценки эффективности стартовой терапии в течение ближайших пяти-семи дней.

Также комплексная стартовая терапия в ближайшие несколько дней ожидает Константина Кучаева. После ее окончания будут определены сроки лечения игрока, сообщает пресс служба «армейцев».