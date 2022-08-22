Рыков — о покинувших РПЛ легионерах: «Я не считаю их предателями»

Защитник «Родины» Владимир Рыков поделился мнением об отъезде легионеров из Российской премьер-лиги.

«У каждого своя ситуация, у кого-то кто-то давит на них. Я не считаю их предателями. У всех своя жизнь и позиция», — цитирует слова Рыкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в четырех матчах Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями. Текущий трудовой договор Рыкова с московским клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 150 тысяч евро.

«Родина» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.