Белоус заявил, при каком условии РФС могут исключить из ФИФА и УЕФА

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался о возможном включении крымских футбольных клубов в ФНЛ.

«Теоретически нас могут исключить из ФИФА и УЕФА, если крымские клубы будут участвовать в ФНЛ, но РФС и так ничего не имеет. Надо решать вопрос с крымскими командами», — заявил Белоус «РБ Спорту».

Функционер считает, что крымские команды необходимо было включить в ФНЛ еще в 2015 году, клубы должны играть хотя бы во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что специальная рабочая группа в скором времени посетит Крым для оценки готовности местных клубов к присоединению в состав участников ФНЛ.