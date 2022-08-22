Колосков: Нужно включить крымские клубы в ФНЛ, Крым – это Россия

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном включении крымских футбольных клубов в ФНЛ.

«Конечно, стоит включать крымские клубы в ФНЛ. Крым – это Россия, но есть критерии допуска, и крымские команды должны им соответствовать», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что для этих клубов никаких исключений быть не может, при этом необходимо вести работу с УЕФА и ФИФА, чтобы избежать дополнительных санкций к Российскому футбольному союзу.

Ранее сообщалось, что рабочая группа посетит Крым и оценит готовность местных клубов к присоединению в ФНЛ.