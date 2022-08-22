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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Думаю, Федун ушёл из-за санкций, а Хачатурянцу по силам вернуть «Спартак» в число топ-клубов российского футбола» эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 17:51 Комментировать (1)

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака» и возможный приход на его место Ашота Хачатурянца.

- Думаю, вся спортивная общественность была готова к такому развитию событий. Пресса в последние месяцы регулярно писала о том, что Федун может оставить «Спартак». Основная причина, как мне кажется, заключается в санкциях. Они сильно ударили по финансовой составляющей «Спартака», и Федуну стало тяжело содержать такой большой клуб. Поэтому, наверное, идеальным решением было как раз полностью передать управление «Спартаком» «Лукойлу». Сейчас главное, кого назначат вместо Федуна, кто теперь станет руководить «Спартаком». Если это будут люди, далёкие от футбола, то, я думаю, к сожалению, продолжится эта чехарда и с тренерами, и с менеджментом. А если это будет человек, который уже поварился в российском футболе, то, наверное, он сможет наладить процессы в «Спартаке». Как мне кажется, одна из рассматриваемых кандидатур – это Хачатурянц. Я слышал несколько раз его выступления, он говорил довольно здравые вещи. Думаю, Хачатурянцу будет по силам вернуть «Спартак» в число топ-клубов российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ Ашот Хачатурянц
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Комментарии (1)
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wild cat
22 Августа 2022 в 18:23
ай..ну и кто пайдет в энтат морг реанимиравать пацыента и вазврашать иво к жызни..))
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