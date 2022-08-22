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Ташуев: «Федун оставляет в «Спартаке» богатое наследие» эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 17:24 Комментировать

Главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев, раньше тренировавший «Краснодар» и «Кубань», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака» Леонида Федуна.

- Восемнадцать лет – это серьёзный срок. Уверен, что Федун оставляет после себя богатое наследие в плане развития клуба, академии и так далее. Не зря сегодня в составе «Спартака» играют собственные воспитанники. Федун делал большие вложения в инфраструктуру, был построены стадион «Открытие Арена», поля, тренировочный комплекс, его структуры возводят жилой комплекс «Тушино-2018». Армия болельщиков «Спартака» не уменьшалась, она по-прежнему огромна. Болельщики и фанаты были небезразличны к Федуну, о нём много говорилось в разных ракурсах. А когда о человеке много говорят разное, это значит, что он оставляет за собой большой след. Все должны быть благодарны Федуну, однозначно. «Спартак» сейчас выберет путь развития благодаря «Лукойлу» и тем, кто его возглавит. Я думаю, дело Федуна продолжится, и всё будет нормально.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Ташуев Леонид Федун Чемпионат России РПЛ
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