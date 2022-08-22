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Биджиев: «Если вместо Федуна придёт игрушка в чьих-то руках, ничего хорошего для «Спартака» не будет» эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 16:55 Комментировать

Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход из московского «Спартака» многолетнего президента клуба Леонида Федуна.

- Леонид Арнольдович за все эти годы многое сделал для «Спартака». Инвестировал, создавал структуру клуба, базу, покупал футболистов, при нём был построен стадион. Были взлёты и падения. То, что «Лукойл» сейчас полностью выкупает пакет акций, это плюс для «Спартака» в финансовом плане. Другое дело, теперь всё зависит от личности, которая будет управлять клубом, от того, насколько компетентным и профессиональным будет этот человек именно в футбольном бизнесе. А если это окажется игрушка в чьих-то руках, ничего хорошего не выйдет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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