​Каррера назвал самый запоминающийся момент с Федуном

Леонид Федун покинул «Спартак», продав все акции клуба компании «Лукойл». Комментируя уход Федуна, бывший главный тренер команды Массимо Каррера, сообщил о том, что у него были прекрасные отношения с руководителем клуба.

Также итальянский специалист назвал самый запоминающийся момент по работе с Федуном.

«Когда мы выиграли чемпионство. Он был счастлив, взволнован и тронут одновременно всеми этими эмоциями», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах приводит Sport24.

«Спартак» под руководством Массимо Карреры становился чемпионом России в сезоне 2016/2017. Это было первое чемпионство «красно-белых» за 16 лет.