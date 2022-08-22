​Черчесов высказался об уходе Федуна из «Спартака»

Леонид Федун больше не является руководителем «Спартака» - он вышел из управления, продав акции клуба компании «Лукойл». По поводу ухода Федуна высказался экс-тренер команды Станислав Черчесов.

«Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться», - высказался Черчесов, чьи слова приводит «Чемпионат».

Что касается недовольства болельщиков результатами команды, то Черчесов отметил, что в этом плане многое зависит не только от руководителей клуба, но и от тренера и игроков.

По словам Черчесова, они с Федуном всегда были открыты в общении. Тренер отметил, что теперь уже экс-владелец «Спартака» поддерживал его во времена работы с национальной сборной. В завершении Черчесов пожелал Федуну удачи.