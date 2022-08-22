«Матч ТВ» покажет бесплатно лишь один матч седьмого тура РПЛ

Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно всего лишь один матч седьмого тура чемпионата России. Семь остальных поединков зрители смогут увидеть на телеканале «Матч Премьер» за деньги.

На федеральном телеканале будет доступна игра «Ростов» - ЦСКА Москва. Встреча состоится в воскресенье, 28 августа. Эфир начнется в 19:45 по московскому времени. Матчи с участием «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» будут доступны в платном режиме.

Ранее «Матч ТВ» бесплатно показывал 2-3 матча за тур, а в прошлом сезоне баловал своих зрителей 4-5 встречами национального первенства.

После шести туров в чемпионате России лидирует питерский «Зенит», имея 14 очков в своем активе. Идущие на втором и третьем место «Спартак» и ЦСКА уступают коллективу Сергея Семака всего на один балл.