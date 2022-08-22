​Романцев высказался об уходе Федуна из «Спартака»

Известный в прошлом тренер «Спартака» Олег Романцев поделился своими мыслями по поводу ухода Леонида Федуна из управления клубом. Теперь все акции «Спартака» принадлежат компании «Лукойл».

По словам Романцева, которые на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс», он сначала не поверил в уход Федуна. Экс-наставник «Спартака» объяснил, почему.

«Прежде всего потому, что сейчас команда встаёт на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми», - высказался Романцев.

Романцев поблагодарил Федуна за его вклад и пожелал функционеру всего наилучшего. При этом экс-тренер «Спартака» отметил, что Федун покинул клуб не вовремя.