​Директор «Зенита»: «Всегда ждём Федуна с его спутницей»

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», высказался по поводу главного события понедельника в российском футболе. Компания «Лукойл» выкупила все акции «Спартака», а Леонид Федун вышел из управления клубом.

«Когда такие знаковые фигуры покидают своё место, на котором проработали целых 18 лет, всегда нелегко свыкнуться с этим. Печальная новость», - высказался Медведев для «Спорт-Экспресса».

Гендиректор «Зенита» выразил надежду на то, что Леонид Федун будет продолжать интересоваться футболом и ходить на стадионы.

«Мы всегда ждём Леонида Арнольдовича вместе с его спутницей на любом матче у нас на «Газпром Арене», - высказался Медведев.

Стоит сказать, что уже 4 сентября «Спартак» и «Зенит» сразятся в рамках чемпионата России. Игра пройдёт в Москве на «Открытие Арене».