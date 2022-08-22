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Президент «Урала»: «Нам будет не хватать Федуна»

 
22 Августа 2022 • 15:41 Комментировать

Своим мнением об уходе Леонида Федуна из управления «Спартаком» поделился Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала».

Иванов отметил вклад Федуна в виде денежных вливаний и построенного нового стадиона.

«Я могу о нём сказать только хорошие слова, как бы мы не конкурировали на поле, не выигрывали и не проигрывали друг другу. Таких людей немного в футболе», - высказался Иванов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

По словам президента «Урала», ему жаль, что Федун ушёл из «Спартака». Иванов считает, что появлявшаяся ранее информация в прессе была неправдивой.

«Нам будет его не хватать», - такими словами завершил своё высказывание Иванов.

Напомним, что при Леониде Федуне «Спартак» за 18 лет смог завоевать три трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Леонид Федун Григорий Иванов
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