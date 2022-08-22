​За 18 лет при Федуне «Спартак» завоевал три трофея

Леонид Федун продал «Спартак» - теперь все 100% акций клуба являются собственностью компании «Лукойл». Во главе московского клуба Федун провёл целых 18 лет. За это время команде удалось завоевать три трофея.

Самый значимый успех «Спартака» при Леониде Федуне – завоевание титула чемпиона России в сезоне 2016/2017. Вскоре после того достижения «красно-белые» добавили в свой музей суперкубок страны. Третий трофей «красно-белые» при управлении Федуна завоевали в мае текущего года – кубок России.

После шести туров нового чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице.