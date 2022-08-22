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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​За 18 лет при Федуне «Спартак» завоевал три трофея

 
22 Августа 2022 • 15:33 Комментировать (1)

Леонид Федун продал «Спартак» - теперь все 100% акций клуба являются собственностью компании «Лукойл». Во главе московского клуба Федун провёл целых 18 лет. За это время команде удалось завоевать три трофея.

Самый значимый успех «Спартака» при Леониде Федуне – завоевание титула чемпиона России в сезоне 2016/2017. Вскоре после того достижения «красно-белые» добавили в свой музей суперкубок страны. Третий трофей «красно-белые» при управлении Федуна завоевали в мае текущего года – кубок России.

После шести туров нового чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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Комментарии (1)
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redwhite1959
22 Августа 2022 в 15:51
Вот эти три трофея - главный итог деятельности Федуна за 18 лет! Курам на смех!!!((( А потому, Федун - go out!
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