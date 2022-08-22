Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» поздравил Дзюбу с днём рождения

 
22 Августа 2022 • 15:17 Комментировать

Артёму Дзюбе в понедельник «стукнуло» 34 года. Своего бывшего футболиста поздравил питерский «Зенит».

«Артёму Дзюбе - 34 года! С праздником, Артём!» - говорится в сообщении пресс-службы «сине-бело-голубых».

Также в публикации «Зенит» приводит показатели и достижения Артёма Дзюбы в клубе. Форвард провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 71 голевой пас. В «Зените» Дзюба завоевал 4 титула чемпиона России, 2 кубка России и 4 суперкубка России.

В понедельник Артём Дзюба может дебютировать за «Адана Демирспор» в матче турецкой Суперлиги против «Фенербахче». Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита»: «Всегда ждём Федуна с его спутницей»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Надо быть сумасшедшим, чтобы убрать Абаскаля»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Нам будет не хватать Федуна»
15:33 · Россия. Премьер-лига
​За 18 лет при Федуне «Спартак» завоевал три трофея
15:33 · Россия. Премьер-лига
Гинер высказался об уходе Федуна с поста президента «Спартака»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Терюшков отреагировал на уход Федуна и Салиховой из «Спартака»
15:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» поздравил Дзюбу с днём рождения
15:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Не знаю, кто мог бы стать президентом «Спартака»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Тихонов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Цорн прояснил ситуацию с капитанами в «Локомотиве»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: Многие будут вспоминать Федуна как хорошего человека
14:42 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Краснодара» Сторожук высказался о возможном уходе Кордобы
14:39 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков вспомнил, как Федун пил самогон после чемпионства
14:36 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Уход Федуна — это большая потеря для «Спартака»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Зарема Салихова прокомментировала слухи об их отъезде с Федуном в Монако 2
Все новости
Рекомендуем