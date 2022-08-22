​«Зенит» поздравил Дзюбу с днём рождения

Артёму Дзюбе в понедельник «стукнуло» 34 года. Своего бывшего футболиста поздравил питерский «Зенит».

«Артёму Дзюбе - 34 года! С праздником, Артём!» - говорится в сообщении пресс-службы «сине-бело-голубых».

Также в публикации «Зенит» приводит показатели и достижения Артёма Дзюбы в клубе. Форвард провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 71 голевой пас. В «Зените» Дзюба завоевал 4 титула чемпиона России, 2 кубка России и 4 суперкубка России.

В понедельник Артём Дзюба может дебютировать за «Адана Демирспор» в матче турецкой Суперлиги против «Фенербахче». Не пропустите текстовую трансляцию.