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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков вспомнил, как Федун пил самогон после чемпионства

 
22 Августа 2022 • 14:39 Комментировать

Эпоха Леонида Федуна в «Спартаке» завершилась – функционер ушёл из управления клубом, и теперь все акции «красно-белых» принадлежат компании «Лукойл». Комментарий по поводу ухода Федуна дал бывший игрок и капитан «Спартака» Денис Глушаков, который в настоящий момент выступает за «Химки».

«Леонид Арнольдович всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик!» - высказался Глушаков для «Матч ТВ».

«Я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон», - добавил экс-игрок «красно-белых».

Напомним, что «Спартак» в последний раз становился чемпионом России в сезоне 2016/2017. Тогда Денис Глушаков был капитаном команды, тренировал которую итальянец Массимо Каррера.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Леонид Федун
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