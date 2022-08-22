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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Зарема Салихова прокомментировала слухи об их отъезде с Федуном в Монако

 
22 Августа 2022 • 14:31 Комментировать (2)

Зарема Салихова, супруга теперь уже бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи. Сообщалось, что после продажи клуба «Лукойлу» Федун и Салихова планируют переехать в Монако.

«Это неправда, что мы покидаем Россию. Встретимся на Зените!» - слова Салиховой приводит телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на «Осторожно Media».

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 4 сентября.

В чемпионате России сезона 2022/2023 сыграно шесть туров. «Спартак» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
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Комментарии (2)
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ингерман
22 Августа 2022 в 15:07
ай значица дела усавсем плохи.. )))
Горчица+
22 Августа 2022 в 14:41
Не дождётесь - заметила Зульфия - Я вас ещё повеселю немеряно!
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