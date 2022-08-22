​Зарема Салихова прокомментировала слухи об их отъезде с Федуном в Монако

Зарема Салихова, супруга теперь уже бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи. Сообщалось, что после продажи клуба «Лукойлу» Федун и Салихова планируют переехать в Монако.

«Это неправда, что мы покидаем Россию. Встретимся на Зените!» - слова Салиховой приводит телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на «Осторожно Media».

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 4 сентября.

В чемпионате России сезона 2022/2023 сыграно шесть туров. «Спартак» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице.