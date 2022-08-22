​Камоцци: «Время, деньги и страсть Федуна – всё это шло на благо «Спартака»

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу ухода функционера из управления клубом.

«Леонид Арнольдович заслуживает всяческого уважения за то, что он сделал для «Спартака». Его время, его деньги, его страсть - всё это шло во благо клуба. Повторюсь, только уважение за весь его путь в «Спартаке», - высказался Камоцци.

Напомним, что Франко Камоцци покинул «Спартак» в конце июня текущего года.

На текущий момент, после шести сыгранных туров, «Спартак» располагается на второй позиции в РПЛ.

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