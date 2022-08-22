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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Камоцци отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

 
22 Августа 2022 • 14:06 Комментировать

Леонид Федун больше не является президентом «Спартака». На уход функционера отреагировал его бывший советник Франко Камоцци.

«Леонид Арнольдович заслуживает уважения за всё, что сделал для «Спартака». Он вложил в клуб своё время, деньги и, самое главное, - страсть. Уважение и только уважение», - высказался Камоцци для sport24.

Напомним, что все 100% акций «Спартака» теперь принадлежат компании «Лукойл».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 27 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть в гостях у «Факела».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Франко Камоцци
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