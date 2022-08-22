​Камоцци отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

Леонид Федун больше не является президентом «Спартака». На уход функционера отреагировал его бывший советник Франко Камоцци.

«Леонид Арнольдович заслуживает уважения за всё, что сделал для «Спартака». Он вложил в клуб своё время, деньги и, самое главное, - страсть. Уважение и только уважение», - высказался Камоцци для sport24.

Напомним, что все 100% акций «Спартака» теперь принадлежат компании «Лукойл».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 27 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть в гостях у «Факела».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ.