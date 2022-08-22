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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Широков высказался о том, как на «Спартак» повлияет уход Федуна

 
22 Августа 2022 • 13:53 Комментировать

Леонид Федун вышел из управления «Спартаком»  - все акции клуба теперь принадлежат компании «Лукойл». Своими мыслями по поводу влияния ухода Федуна поделился бывший игрок команды Роман Широков.

«Не думаю, что после его ухода наступят кардинальные изменения в жизни «Спартака». Скорее всего, всё останется, как и сейчас», - высказался Широков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После шести сыгранных туров Российской премьер-лиги «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблицы с 13 очками в кармане. Лидером чемпионата является «Зенит», сумевший раздобыть 14 зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт против «Факела» 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Леонид Федун
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