​Члены совета директоров «Спартака» подписали специальный документ после ухода Федуна

В «Спартаке» большие перемены. Компания «Лукойл» выкупила 100% акций клуба, а Леонид Федун ушёл из управления, как и хотели многие фанаты команды в последние годы.

Согласно информации телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», все члены совета директоров «Спартака» подписали специальный документ. Тем самым они соглашаются на любые реформы органа компанией «Лукойл».

Ожидается, что состав совета директоров будет полностью изменён уже в ближайшее время.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт 27 августа – против «Факела» на поле соперника.

На текущий момент в таблице чемпионата России «Спартак» занимает второе место.