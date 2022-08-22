​«Это не некролог»: Федун обратился к фанатам после ухода из «Спартака»

Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» - все 100% акций клуба теперь принадлежат компании «Лукойл». После официального объявления об этой сделке Федун обратился к болельщикам «красно-белых».

«Вот и закончилась эта удивительная история», - говорит Федун в начале своего заявления.

Функционер рассказал, что в 1972 году, когда он впервые попал на матч «Спартака», он не мог представить, что будет руководить командой на протяжении 18 лет. Федун отмечает, что за эти годы были и большие победы, и ужасные поражение. Высказался Леонид и о людях, с которыми он пересекался в процессе работы.

«Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол», - высказался Федун.

Экс-владелец «Спартака» поблагодарил «Лукойл» и сказал, что оставляет компании конкурентоспособную команду с амбициозным тренером, профессиональную команду менеджеров и прекрасный стадион. Федун верит, что «Спартак» сможет добиваться новых успехов.

«P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку», - добавил Федун в завершении.