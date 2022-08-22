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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названы три претендента на место Федуна

 
22 Августа 2022 • 12:53 Комментировать (1)

Фанаты «Спартака», которые в последние годы выступали против Леонида Федуна, могут начинать неделю с бутылочки игристого. В понедельник было официально объявлено об уходе Федуна из управления московским клубом. Все 100% акций клуба теперь принадлежат компании «Лукойл».

Как сообщает «Матч ТВ», на место руководителя «Спартака» теперь претендуют три человека. Это Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц. Последний, напомним, недавно оставил должность президента Российской премьер-лиги.

Отмечается, что новый руководитель «Спартака» может быть назначен уже 25 августа.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Ашот Хачатурянц Александр Матыцын Евгений Хавкин
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Комментарии (1)
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ILLNAT
22 Августа 2022 в 13:11
Ашота давай,чего мелочиться.))
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