Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил «Краснодар» и «Оренбург» после победы «быков» в их очном матче со счётом 2:0 в шестом туре чемпионата России.

- Мне понравился «Оренбург». Мне кажется, если у них появится хороший нападающий, они должны стать в этом чемпионате приятной сенсацией. У них есть хорошее движение и взаимодействия. Реализация хромает, но я же говорю, что нужен нападающий. «Краснодар»? Как раньше говорили, покажите мне полузащиту, и я скажу, что это за команда. Полузащиты у них вообще нет, так они и играют. Надеются на индивидуальные действия. Впечатление непонятное. Командной игры нет совершенно. Есть личности – Сафонов, Ильин, Кордоба, Рамирес. Вроде есть что-то индивидуальное, не доведённое на логического конца. Раньше у «Краснодар» была игра, был свой стиль, рисунок, было исполнение и какие-то групповые взаимодействия, а сейчас они максимум пяткой сыграют. Игра идёт через Сафонова или через защитников, которые катают мяч поперёк-назад и потом бухают его вперёд через головы полузащитников. Им повезло, что забили. Три защитника «Оренбурга» всё сделали для того, чтобы человек ударил. И он удачно пробил.