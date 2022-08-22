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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «У «Краснодара» полузащиты вообще нет, а «Оренбургу» нужен нападающий» эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 12:26 Комментировать

Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил «Краснодар» и «Оренбург» после победы «быков» в их очном матче со счётом 2:0 в шестом туре чемпионата России.

- Мне понравился «Оренбург». Мне кажется, если у них появится хороший нападающий, они должны стать в этом чемпионате приятной сенсацией. У них есть хорошее движение и взаимодействия. Реализация хромает, но я же говорю, что нужен нападающий. «Краснодар»? Как раньше говорили, покажите мне полузащиту, и я скажу, что это за команда. Полузащиты у них вообще нет, так они и играют. Надеются на индивидуальные действия. Впечатление непонятное. Командной игры нет совершенно. Есть личности – Сафонов, Ильин, Кордоба, Рамирес. Вроде есть что-то индивидуальное, не доведённое на логического конца. Раньше у «Краснодар» была игра, был свой стиль, рисунок, было исполнение и какие-то групповые взаимодействия, а сейчас они максимум пяткой сыграют. Игра идёт через Сафонова или через защитников, которые катают мяч поперёк-назад и потом бухают его вперёд через головы полузащитников. Им повезло, что забили. Три защитника «Оренбурга» всё сделали для того, чтобы человек ударил. И он удачно пробил.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Оренбург РПЛ Александр Чугунов
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