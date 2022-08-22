Павлюченко назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Известный в прошлом российский центрфорвард Роман Павлюченко назвал главного конкурента петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге. По его мнению, этим клубом является столичный «Спартак».

«Спартак» - главный конкурент «Зенита». Они будут между собой разыгрывать золотые медали в этом сезоне», - передает слова Павлюченко «Спорт-экспресс».

В чемпионате России сыграно шесть туров. По их итогам на первом месте с 14 набранными очками располагается «Зенит». «Спартак» сейчас делит вторую строчку с ЦСКА. На счету столичных клубов по 13 пунктов.