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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль рассказал, считает ли себя лидером ЦСКА

 
22 Августа 2022 • 11:08 Комментировать

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, считает ли себя лидером «армейского» коллектива.

«Не считаю себя лидером. Вся команда хорошо справляется со своей работой. Все работают. У нас нет лидера, потому что команда делает все вместе», - передает слова легионера «Спорт-экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний колумбиец провел шесть поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам шести туров подопечные Владимира Федотова занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» всего одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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