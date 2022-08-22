Карраскаль рассказал, считает ли себя лидером ЦСКА

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, считает ли себя лидером «армейского» коллектива.

«Не считаю себя лидером. Вся команда хорошо справляется со своей работой. Все работают. У нас нет лидера, потому что команда делает все вместе», - передает слова легионера «Спорт-экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний колумбиец провел шесть поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам шести туров подопечные Владимира Федотова занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» всего одно очко.