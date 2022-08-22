Игрок ЦСКА Медина озвучил свою цель на сезон

Парагвайский легионер Хесус Медина, который выступает за московский ЦСКА, поведал о своих целях в нынешнем сезоне.

«Хочу много забивать и отдавать голевые передачи. Я бы хотел, чтобы цифра голов, которые я забью за сезон, была двухзначной», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-экспресса».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний футболист принял участие в шести поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Трудовой договор Хесуса с «армейцами» рассчитан до лета 2025 года.

После шести туров ЦСКА набрал 13 баллов и занимает второе место в таблице.