Сёмин оценил трансфер Хвичи в «Наполи»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об успешном выступлении новичка «Наполи» Хвича Кварацхелии в новом сезоне.

«Этот переход был идеальный. Для Хвичи этот трансфер очень важный. Это только начало его карьеры. Буду держать за него кулаки», - передает слова специалиста Sport24.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии 21-летний грузинский полузащитник отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в двух встречах.

Напомним, что Кварацхелия пополнил ряды команды из Неаполя в текущее трансферное окно. Его переход обошелся клубу в десять миллионов евро. Контракт грузина рассчитан до лета 2027 года.