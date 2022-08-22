Семак высказался о трансфере Дзюбы в Турцию

На днях было объявлено о переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Своим мнением по этому трансферу поделился наставник петербургского клуба Сергей Семак.

«Стоит поздравить Артёма с подписанием контракта и пожелать ему удачи. Будем следить и пожелаем самого лучшего», - передает слова специалиста «Чемпионат».

33-летний нападающий заключил с «Адана Демирспор» контракт по схеме «1+1».

До переезда в чемпионат Турции Дзюба на протяжении семи сезонов выступал за петербургский «Зенит». По окончании сезона-2021/2022 у футболиста истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми». Вместе с питерцами Артём четыре раза становился чемпионом РПЛ.