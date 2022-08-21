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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» высмеяло Соболева

 
21 Августа 2022 • 19:11 Комментировать

Пресс-служба «Динамо» опубликовала в телеграм-канале кадр с субботнего матча против «Спартака», на котором нападающий «красно-белых» Александр Соболев летит открытыми шипами в голову вратаря Антона Шунина.

«Динамо» представило кадр будто бы из видео под названием «Самое жестокое нападение вратаря на игрока в футболе», находящемся на первом месте в трендах YouTube.

«Повезло, что без карточки, Антон. Давай поспокойней в следующий раз», - обращается «Динамо» к своему вратарю.

«Надеемся, с Сашей всё в порядке», - высмеивают «динамовцы» Соболева.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Спартак» на своём поле со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Антон Шунин Александр Соболев
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