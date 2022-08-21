В субботу «Спартак» потерпел первое поражение в новом чемпионате. Команда Гильермо Абаскаля проиграла «Динамо», пропустив единственный гол после грубейшей ошибки Наиля Умярова. Экс-игрок «красно-белых» Артём Ребров, который в настоящий момент работает техническим координатором клуба, опубликовал в «Телеграме» видео, снятое с трибуны стадиона. На видео видно, как почти все футболисты «Спартака» после голы «Динамо» побежали к Умярову, чтобы его поддержать.

«Когда ты видишь такое после пропущенного гола, то понимаешь: у нас есть самое важное – команда!» - написал Ребров.

Следующий матч «Спартак» проведёт 27 августа против «Факела».