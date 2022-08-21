Агент форварда «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу будущего своего клиента.

«Пока что мы ничего не обсуждали с руководством клуба. Менеджмент «Спартака» очень профессиональный, клубом руководит прекрасный владелец.

Шами – большой профессионал и боец. У него были трудные времена в жизни, и мы снова пройдём через них. Я не буду давать своё футбольное мнение, хотя в футболе уже большее 30 лет как игрок, спортивный директор и скаут. Николсон изо всех сил старается играть больше. Он многим пожертвовал ради «Спартака» за последние 8 месяцев. Также есть сборная – не забывайте об этом, пожалуйста.

Жизнь иногда несправедлива. Есть деловая репутация, есть уважение к тренеру и клубу, который был готов инвестировать 20 миллионов в игрока, чтобы посадить его на скамейку после хорошего прошлого сезона. Тут вопросы не только к нам, а к кому-то ещё. Я могу гарантировать лишь то, что Шамар будет на 100% отдаваться ради «Спартака» каждый день, пока он находится в Москве. Он любит клуб, но иногда, как мы видим, уровня игры и отдачи недостаточно», - сказал агент.

В сезоне 2022/2023 Шамар Николсон провёл на поле только 114 игровых минут в РПЛ.