Мостовой заявил, что не примет участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, будет ли он принимать участие в ответном матче легенд «красно-белых» и «Зенита». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мостовой не примет участие в игре из-за того, что находится в плохой форме.

«Это не правда. Я видел первый матч, я бы вполне мог сыграть на таких скоростях», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Экс-футболист добавил, что не планировал принимать участие в игре.

Напомним, матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится 2 сентября на «Открытие Арене». В первой встрече «сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:0.